Mondiale per Club 1ª giornata | 0-0 tra Al Ahly e Inter Miami! Oggi tre partite

Il Mondiale per Club FIFA 2025 prosegue con emozioni e sfide imperdibili: dopo il pareggio tra Al Ahly e Inter Miami, oggi si scaldano i motori con altre quattro partite, tra cui l’atteso debutto dell’Inter di Chivu il 18 alle 3 di notte italiana. La competizione si fa sempre più avvincente, con incontri che promettono spettacolo e sorprese. Resta con noi per non perdere nemmeno un minuto di questa emozionante fase del torneo!

La prima giornata del Mondiale per Club Fifa continua oggi dopo la partita inaugurale di questa notte italiana tra Al-Ahly e Inter Miami. Oggi in programma altre quattro partite, due di queste dopo la mezzanotte. In campo una partita del Gruppo A, due del Gruppo B e una del Gruppo C. L’Inter scenderà in campo il 18 alle 3 italiane, nell’esordio di Chivu da allenatore. MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DELLA NOTTE. GRUPPO A. Al Ahly-Inter Miami 0-0 CLASSIFICA: Al Ahly 1, Inter Miami 1, Palmeiras* 0, Porto* 0 (Palmeiras e Porto una partita in meno*) MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI OGGI. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club, 1ª giornata: 0-0 tra Al Ahly e Inter Miami! Oggi tre partite

