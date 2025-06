Monaco scatenato | il club del Principato è vicinissimo a mettere a segno quel colpo in entrata! Il contratto per portarlo in Ligue 1 è pronto Tutti i dettagli

Il Monaco si prepara a un vero e proprio colpo di mercato: Paul Pogba, ex Juventus, sta per firmare con il club del Principato, tornano in Ligue 1 e sono pronti a rientrare nella prossima Champions League. Con un contratto fino al 2027, questa operazione segna un ritorno importante per il centrocampista francese, che ha superato la squalifica. Il futuro di Pogba si sta delineando chiaramente, e tutto fa pensare che...

Monaco in grande spolvero, ritorno vicino: giocherĂ la prossima Champions League. L’ex Juventus è ad un passo dalla firma con il Monaco in Ligue 1. Come riferito da Nicolò Schira su X, Paul Pogba si avvicina a grandi passi al Monaco. Il club del Principato ha pronto un contratto fino al 2027 per l’ex Juve, reduce dalla squalifica per doping. Il centrocampista francese dovrebbe così tornare in patria e giocare la Champions League. Pogba ha scelto l’Europa ed il suo paese per rilanciarsi dopo il lunghissimo stop. Potrebbe affrontare la Juventus nella prossima Champions. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com