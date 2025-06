Momo Faye | decisione imminente sul draft NBA tra Phoenix Suns e opzioni Eurolega

Momento cruciale per Momo Faye: ore decisive sulla sua scelta di partecipare o meno al Draft NBA, con opzioni anche in Eurolega. La decisione, che potrebbe segnare il suo futuro tra Stati Uniti e Europa, si avvicina alle 23 di oggi, lasciando aperta la possibilità di riprovarci nel 2026 o 2027. Restate sintonizzati: il destino di Faye si svela tra poche ore, e le conseguenze saranno significative per il suo percorso professionale.

Sono ore decisive per il futuro di Momo Faye. Il lungo di proprietà della Pallacanestro Reggiana potrebbe infatti decidere di ritirare la propria candidatura per il prossimo draft Nba, mantenendo così intatta la possibilità di riprovarci nel 2026 o – se sarà necessario – anche nel 2027. Per uscire dalla lista avrà tempo fino alle 23 di oggi (ora italiana). Se non comunicherà nulla, resterà tra i papabili che il 25 e 26 giugno, al 'Barclays Center' di Brooklyn, potrebbero essere precettati dal dorato mondo dei professionisti americani. Le quotazioni del centro classe 2005 – attualmente negli States dove sta sostenendo i cosiddetti 'tryouts' (i 'provini') – sono in rialzo e lo assocerebbero alla 52ª chiamata dei Phoenix Suns (fino a poche settimane fa era abbinato alla 58 dei Cleveland Cavaliers).

