Molto comodi ma insufficienti. Michela Spagnulo, medico odontoiatra e mamma di due bambini, apprezza i parcheggi rosa per la loro praticità, soprattutto vicino all’entrata dei supermercati. Tuttavia, sostiene che il sistema presenta delle criticità, come l’uso improprio da parte di alcuni individui. La soluzione richiesta è una gestione più attenta e controlli più severi, affinché questi spazi possano davvero rispondere alle esigenze delle mamme e delle persone in difficoltà.

"Credo che istituire i parcheggi rosa sia stata un’ottima idea, poi purtroppo ci sono anche alcuni individui che fanno i furbi e li usano senza rientrare nelle categorie a cui sono dedicati". Michela Spagnulo, medico odontoiatra, è mamma di due bambini piccoli e usufruisce abitualmente degli spazi rosa, perché "sono molto comodi, soprattutto quelli nei supermercati, che di solito sono collocati vicino all’entrata". Tuttavia, secondo Michela, il numero attuale di questi stalli risulta insufficiente ad accogliere tutte le mamme che ne hanno bisogno, in particolare durante il week-end: "Quando vado a fare la spesa il sabato e la domenica non riesco mai a trovarli liberi e mi tocca parcheggiare più lontano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Molto comodi, ma insufficienti"

