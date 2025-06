Modena Volley | Tizi-Oualou in arrivo Porro e Anzani brillano contro la Francia

Modena Volley si prepara a una nuova sfida, tra speranze di rinascita e talenti emergenti. Nonostante la sconfitta dell’Italia contro la Francia, le buone notizie arrivano dal fronte biancorosso: Porro e Anzani brillano in campo, lasciando intravedere un futuro promettente. Luca Porro si conferma uno dei punti di forza, con 17 punti all’attivo contro avversari di alto livello. Questa squadra, infatti, sta già dando segnali di crescita che potrebbero fare la differenza.

Nella sconfitta dell’Italia contro la Francia (1-3, con un tentativo di rimonta da 0-2 strozzato dal 24-26 finale in favore dei transalpini di Andrea Giani) le notizie buone per Modena Volley arrivano eccome, e portano anche ad alcune riflessioni sulla squadra che verrà. Luca Porro continua costantemente a essere uno dei migliori in quanto a punti realizzati e prestazioni d’attacco: anche contro un’ottima Francia ha messo a terra 17 palloni con una percentuale di positività sopra al 50%. Anche Simone Anzani ha giocato tutta la partita con 4 punti messi a referto. Ma le notizie buone sono arrivate soprattutto dalla prestazione di Tizi-Oualou, il palleggiatore ventenne che ormai dovrebbe essere sull’aereo per Modena, e non è detto che non faccia capolino al PalaPanini tra una tappa di Vnl e l’altra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net