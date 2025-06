Modena lavori di riasfaltatura in via Berengario e viale Fontanelli | modifiche al traffico e alla sosta

A partire da martedì 17 giugno, Modena si prepara a migliorare le sue strade con lavori di riasfaltatura in via Berengario e viale Fontanelli. Per garantire la sicurezza e l’efficienza delle operazioni, sono previste modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta. Questa importante iniziativa fa parte di un pacchetto di interventi volto a valorizzare l’aspetto e la funzionalità della città, migliorando così la qualità della vita di tutti i cittadini.

Da martedì 17 giugno, via Berengario – nel tratto compreso tra via Bono da Nonantola e viale Fontanelli – e lo stesso viale Fontanelli lungo tutto il suo asse saranno interessati da lavori di riasfaltatura a cura del Comune di Modena. Gli interventi fanno parte di un pacchetto di manutenzioni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Modena, lavori di riasfaltatura in via Berengario e viale Fontanelli: modifiche al traffico e alla sosta

In questa notizia si parla di: viale - fontanelli - modena - lavori

Riasfaltature in corso in via Canaletto ? Rifatto il manto stradale di un tratto di 600 metri sulla Canaletto. Poi si procederà con la riasfaltatura di viale Indipendenza, via Berengario, via Fontanelli e dell’incrocio tra via Giardini e viale Amendola. Al lavoro per mi Vai su Facebook

Modena, lavori di riasfaltatura in via Berengario e viale Fontanelli: modifiche al traffico e alla sosta; Modena, da martedì 17 giugno riasfaltature in via Berengario e Fontanelli; Viale Indipendenza: domani iniziano i lavori.

Lavori di riasfaltatura in via Berengario e in viale Fontanelli - Da martedì 17 giugno via Berengario, da via Bono da Nonantola a viale Fontanelli e lo stesso viale Fontanelli sull’intero asse stradale saranno interessate da lavori di riasfaltatura a cura del Comune ... Da msn.com