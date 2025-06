Mistero a Sant’Angelo in Theodice | anziano scomparso si teme sia finito nel Gari

La zona, conosciuta come un luogo tranquillo e pittoresco, si è trasformata in scena di un mistero inquietante. L’assenza dell’anziano, unita a dettagli sospetti come l’auto parcheggiata vicino a un orto e alcuni indumenti abbandonati, ha scatenato preoccupazioni tra i residenti e le autorità. La sparizione di B.F. solleva inquietanti interrogativi: cosa è accaduto in quella notte? E le ricerche sono ormai in corso per svelare la verità.

Un’auto parcheggiata accanto a un orto, alcuni indumenti abbandonati e nessuna traccia del proprietario. È questo lo scenario che ha fatto scattare l’allarme nella serata di ieri a Sant’Angelo in Onice, frazione di Cassino, dove un uomo, B.F di 83 anni risulta scomparso. La zona, conosciuta come. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Mistero a Sant’Angelo in Theodice: anziano scomparso, si teme sia finito nel Gari

In questa notizia si parla di: sant - angelo - scomparso - mistero

Al via a Castel Sant’Angelo progetto internazionale ‘Pellegrinaggi: passi nelle fede’ - Al via a Castel Sant'Angelo il progetto internazionale "Pellegrinaggi: Passi nella Fede". Promosso dal Centro Regionale Danza Lazio, DanTe – danze di terra unisce danza contemporanea e patrimonio storico, offrendo un'esperienza culturale innovativa e immersiva che celebra la ricchezza delle tradizioni artistiche italiane.

A Genova, il 13 giugno 1873, muore Angelo Mariani. In un libro di Vincenzo Ramon Bisogni, la storia di un ravennate che a metà '800 seppe acquisire statura europea tra le figure massime del mondo musicale. Vincenzo Ramón Bisogni Angelo Mariani tra Ver Vai su Facebook

Mistero a Sant’Angelo in Theodice: anziano scomparso, si teme sia finito nel Gari; Roma, trovate ossa umane in un pozzo a Castel Sant’Angelo: è mistero; Il mistero di Alessia e Livia, le gemelline scomparse nel nulla: come sarebbero oggi a 20 anni.

SCOMPARSO Scomparso ragazzo a Monte Sant’Angelo: appello urgente per Jeremiah Mauro Simonetti

Lo riporta statoquotidiano.it: Monte Sant’Angelo (FG) – Un appello urgente sta circolando tra la comunità locale e le forze dell’ordine dopo la scomparsa di un ragazzo di 16 anni, Jeremiah Mauro Simonetti.