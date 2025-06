Missili iraniani su Israele Trump avverte Teheran | Pronti a reagire con tutta la forza

La tensione tra Iran e Israele si fa sempre più palpabile, con i recenti raid missilistici che hanno seminato morte e distruzione nel cuore di Gerusalemme. Donald Trump lancia un avvertimento deciso a Teheran: “Pronti a reagire con tutta la forza”. In un clima di crescente instabilità, il mondo osserva con apprensione un possibile escalation del conflitto, che potrebbe avere ripercussioni globali. La situazione rimane critica e in continua evoluzione.

. Otto morti, incluso un bambino di dieci anni, e oltre 200 feriti. Questo è il drammatico aggiornamento sui raid missilistici iraniani contro il centro di Israele e l’area di Gerusalemme. La notte di attacchi ha provocato distruzione e dolore, accrescendo le preoccupazioni per un conflitto di lunga durata. Leggi anche: “Guardate il suo braccio”: William al Trooping the colour, il triste dettaglio Esplosioni a Tel Aviv e Haifa, vittime tra donne e bambini. Secondo fonti della stampa israeliana, gli attacchi iraniani hanno avuto esiti devastanti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Missili iraniani su Israele. Trump avverte Teheran: “Pronti a reagire con tutta la forza”

In questa notizia si parla di: iraniani - israele - missili - trump

Secondo l’intelligence Usa Israele prepara un attacco contro i siti nucleari iraniani - Secondo fonti dell'intelligence statunitense, Israele potrebbe pianificare un attacco alle strutture nucleari iraniane.

Cancellati colloqui Usa-Teheran su nucleare,Putin a Trump:”Pronto a mediare tra Israele e Iran”.L'importanza di Hormuz. Ondate di missili a Tel Aviv e Gerusalemme in risposta ad attacchi di ieri. Tv iraniana:”60 civili morti.Tajani: "In prima fila per de-escalation Vai su X

Attacco al cuore dell’Iran, nella notte Israele colpisce siti nucleari, leader militari e decine di civili. Dopo decenni Netanyahu apre il fuoco contro il suo nemico più grande. Trump apprezza, l’Europa non condanna, Teheran giura vendetta: missili su Tel Aviv. So Vai su Facebook

Morti e feriti per i missili iraniani su Israele. Trump: Usa se attaccati pronti a reagire con forza - Houthi: lanciati diversi missili ipersonici su Israele; L’Iran attacca, Israele bombarda Teheran: un’altra notte di guerra. Cancellati i colloqui con gli Usa sul nucleare; Missili iraniani su Israele, raid israeliani in Iran.

Morti e feriti per i missili iraniani su Israele. Trump: Usa non coinvolti ma pronti a reagire

msn.com scrive: Idf: colpite altre basi missilistiche nell' Iran occidentale Le forze armate israeliane hanno riferito su Telegram di aver colpito nuovi basi missilistiche in Iran.