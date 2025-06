Missili iraniani su Israele raid israeliani su Teheran | Trump | Possibile un coinvolgimento Usa nel conflitto ok Putin mediatore

La tensione tra Iran e Israele si intensifica, tra missili, raid e minacce infuocate. Mentre Teheran avverte di rispondere agli attacchi e Netanyahu promette giustizia, si ipotizza un possibile coinvolgimento USA, con Putin come mediatore. La crisi si fa sempre più intricata, lasciando il mondo sull’orlo di un punto di svolta. Ma cosa accadrà ora?

Netanyahu a Bat Yam: "Pagherete per donne e bimbi uccisi". Arrestati due agenti del Mossad che "preparavano bombe". Teheran avverte Israele: "Fermeremo gli attacchi quando cesserà l'aggressione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Missili iraniani su Israele, raid israeliani su Teheran | Trump: "Possibile un coinvolgimento Usa nel conflitto, ok Putin mediatore"

In questa notizia si parla di: israele - teheran - missili - iraniani

Israele si prepara ad attaccare le centrali nucleari iraniane: tensione alle stelle con Teheran e Washington - Israele si prepara a lanciare raid contro le centrali nucleari iraniane, aumentando la tensione con Teheran e Washington.

#Medioriente. Pioggia di missili iraniani contro #Israele. Lo stato ebraico minaccia: "Teheran brucerà ", e continuano i raid su obiettivi sensibili in #Iran Vai su X

Israele fa sapere di aver colpito schieramenti difensivi nell'area di Teheran. Nella notte l'attacco alle città , ai siti nucleari degli ayatollah e ai sistemi di difesa aerea iraniani. In risposta, Teheran ha lanciato circa 200 missili balistici in più ondate contro Israele, se Vai su Facebook

Decine di missili verso Israele. Trump: Iran e Israele devono concludere accordo. Ci sarà pace - Viceministro degli Esteri di Teheran: Non coopereremo più come prima con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea); Guerra Iran-Israele, giorno 3: nuovi raid su Teheran, missili su Israele, colpite Haifa e il centro del paese, 10 morti, 200 feriti e 20 dispersi; Missili iraniani su Israele, raid israeliani in Iran.

Nuovo attacco di Teheran: intercettati tutti i missili. Israele colpisce il quartier generale nucleare dell'Iran | La diretta - L'Aeronautica militare israeliana ha colpito nella notte nuovi siti missilistici in Iran, inclusi depositi e rampe di lancio nella regione occidentale del Paese. Come scrive msn.com