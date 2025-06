Missili iraniani su Israele almeno 10 morti | palazzi sventrati a Bat Yam si scava tra le macerie – I video

Nella notte, Israele si è svegliata sotto un attacco missilistico proveniente dall'Iran, che ha causato almeno 10 vittime, tra cui un bambino, e numerosi feriti. I palazzi sono stati sventrati e si moltiplicano le immagini di soccorritori tra le macerie a Bat Yam. In un clima di paura e caos, milioni di israeliani cercano rifugio, mentre l'eco di questa escalation si fa sentire in tutta la regione. La tensione ora raggiunge nuovi livelli, lasciando il mondo in attesa di sviluppi.

Un’ondata di attacchi missilistici dall’Iran ha colpito nella notte tra sabato e domenica diverse città di Israele. Il bilancio provvisorio è di 10 morti, compreso un bambino, e di circa 200 feriti. Milioni di persone in tutto il Paese sono state costrette nella notte a cercare riparo nei rifugi o nelle aree comuni degli edifici. Quattro persone tra cui un bambino di 10 anni sono state uccise in un attacco su Tamra, nei pressi di Haifa, in cui sono rimaste ferite altre 100 persone. Un altro pesante attacco ha colpito pesantemente un quartiere di Bat Yam, cittadina sul litorale a sud di Tel Aviv. 🔗 Leggi su Open.online

