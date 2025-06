Missili in Israele | un morto 93 feriti

La tensione dilaga in Israele, dove recenti attacchi missilistici hanno provocato una tragica perdita di vita e numerosi feriti. A Bat Yam e Rehovot, le sirene d’allarme si sono trasformate in testimonianze di un conflitto che continua a colpire la popolazione civile. Mentre le autorità cercano di mettere in sicurezza le zone interessate, il dolore e la speranza si intrecciano nelle storie di chi vive sulla propria pelle questa crisi.

4.17 E' di un morto e almeno 93 feriti il bilancio delle vittime degli attacchi missilistici a Bat Yam e Rehovot. Lo riferisce The Times of Israel che cita Magen David Adom. L'MDA afferma che 65 persone sono rimaste ferite nell'impatto del missile a Bat Yam, con tre feriti gravi e cinque feriti lievi. A Rehovot, il servizio di ambulanze ha riferito che almeno 28 persone sono state ferite, di cui due in modo grave e sette in modo lieve. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Morti e feriti per i missili iraniani su Israele. Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme Ovest #Iran #Israele #Missili #TelAviv #Gerusalemme #Conflitto #Esplosioni #Sicurezza #Notizie #Crisi

Almeno 41 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali versano in condizioni critiche, come conseguenza della pioggia di missili che si è abbattuta dall'Iran su Israele. Altre quattro sono in condizioni di moderata gravità e 33 sono feriti lievemente.

