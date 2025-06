Missili di Teheran su Tel Aviv sirene a Gerusalemme L' Idf attacca siti istituzionali in Iran Obiettivo di Israele | eliminare Khamenei

La tensione in Medio Oriente raggiunge un nuovo picco: una pioggia di missili dall’Iran e dallo Yemen ha sconvolto Israele, con sirene che echeggiano tra Gerusalemme e Tel Aviv. L’IDF risponde con attacchi mirati, puntando a smantellare le strutture di potere iraniane. In un quadro di escalation senza precedenti, le sorti di questa regione sono più incerte che mai. La domanda ora è: quale sarà il prossimo movimento?

Una pioggia di missili dall'Iran e dallo Yemen ha colpito Israele nella notte. Le sirene d'allarme stanno suonando in numerose zone del Paese ed anche in Golan e Cisgiordania. Esplosioni vengono segnalate a Gerusalemme e Tel Aviv. Il bilancio provvisorio delle vittime è di 8 morti, tra i quali dei bambini, centinaia di feriti e decine di dispersi sotto le macerie, secondo quanto fatto sapere.

