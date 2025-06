Missili di Teheran su Tel Aviv sirene a Gerusalemme Israele bombarda l’aeroporto di Mashhad in Iran Obiettivo | eliminare Khamenei

In un'onda di tensione senza precedenti, missili provenienti dall’Iran e dallo Yemen hanno colpito Israele, provocando sirene d’allarme e scene di devastazione in tutto il paese. Gerusalemme e Tel Aviv sono state scosse da esplosioni, mentre il bilancio delle vittime si fa drammaticamente pesante. In questo scenario di guerra aperta, la regione si trova sull’orlo di una crisi senza precedenti, con implicazioni che potrebbero ridefinire tutto il medio Oriente.

Una pioggia di missili dall'Iran e dallo Yemen ha colpito Israele nella notte. Le sirene d'allarme stanno suonando in numerose zone del Paese ed anche in Golan e Cisgiordania. Esplosioni vengono segnalate a Gerusalemme e Tel Aviv. Il bilancio provvisorio delle vittime è di 8 morti, tra i quali dei bambini, centinaia di feriti e decine di dispersi sotto le macerie, secondo quanto fatto sapere.

Gaza: 33 morti tra civili e Hamas, attacchi israeliani e missili houthi verso Tel Aviv - La recente escalation tra Hamas e Israele, con attacchi e missili, ha devastato Gaza e Tel Aviv, causando decine di morti tra civili.

