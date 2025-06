Missili di Teheran su Israele l' Idf attacca siti istituzionali in Iran Notte di morte e devastazione Obiettivo | eliminare Khamenei

Una notte di tensione e distruzione scuote Israele, con missili provenienti da Iran e Yemen che hanno seminato morte e paura tra civili innocenti. L’attacco ha causato almeno otto vittime, tra cui bambini, e centinaia di feriti, mentre le esplosioni risuonano nelle città di Tel Aviv e Gerusalemme. L’IDF risponde con decisione, colpendo siti istituzionali in Iran, nel tentativo di eliminare Khamenei e porre fine a questa escalation. La regione è precipitata in un clima di incertezza e conflitto.

Una pioggia di missili dall'Iran e dallo Yemen ha colpito Israele nella notte. Il bilancio provvisorio delle vittime è di 8 morti, tra i quali dei bambini, centiaia di feriti e decine di dispersi sotto le macerie, secondo quanto fatto sapere dall'agenzia di soccorso Magen David Adom (MDA). Numerose esplosioni e boati sono stati sentiti a Tel Aviv e a Gerusalemme.

