Missili dall' Iran | sirene ed esplosioni in diverse città di Israele allerta a Gerusalemme e Tel Aviv

Le sirene di allerta riecheggiano in Israele, mentre esplosioni scuotono diverse città tra Gerusalemme e Tel Aviv. La tensione cresce con il lancio di decine di missili iraniani, provocando una crisi che mette alla prova la fragile stabilità della regione. In questo scenario di emergenza, le reazioni internazionali e le decisioni strategiche assumono un ruolo cruciale per il futuro del Medio Oriente.

Le sirene d'allarme per l'arrivo di missili iraniani stanno suonando in numerose zone di Israele, comprese Gerusalemme, Tel Aviv, il Golan, la Cisgiordania e l'area settentrionale del Paese. Lo riferiscono fonti militari israeliane e il Times of Israel, secondo cui Teheran avrebbe lanciato decine. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Missili dall'Iran: sirene ed esplosioni in diverse città di Israele, allerta a Gerusalemme e Tel Aviv

