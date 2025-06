Missile iraniano colpisce abitazione in Galilea | feriti 14 uno critico

Le squadre di emergenza israeliane stanno affrontando una tragedia senza precedenti nella Galilea: un missile iraniano ha colpito un’abitazione, ferendo 14 persone, tra cui una in gravi condizioni, e causando una vittima a Tamra. Questa drammatica escalation segna un capitolo cruciale nelle tensioni nella regione, lasciando la comunità sotto shock e i servizi di emergenza in prima linea. La situazione resta estremamente delicata e in continuo aggiornamento.

I servizi di emergenza israeliani hanno dichiarato che un missile iraniano ha colpito un'abitazione nella regione settentrionale della Galilea, vicino ad Haifa, ferendo 14 persone, una delle quali in condizioni critiche. Altre fonti riferiscono di una donna uccisa a Tamra, nella stessa area. Sono queste al momento le sole conseguenze accertate in Israele dopo la seconda ondata di attacchi iraniani. "Le squadre hanno segnalato 14 feriti in un'abitazione a due piani nella Galilea occidentale, tra cui una in condizioni critiche e le altre con ferite di vario grado", ha dichiarato l'agenzia israeliana Magen David Adom in un comunicato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Missile iraniano colpisce abitazione in Galilea: feriti 14, uno critico

Riporta gaeta.it: Un missile iraniano colpisce un’abitazione in Galilea vicino a Haifa, causando 14 feriti; altri lanci verso Gerusalemme e Cisgiordania intercettati dai sistemi di difesa israeliani.