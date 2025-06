Misinto si trasforma in un angolo di Baviera Aperta la prima botte della Bierfest di luglio

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: Misinto si trasforma in un angolo di Baviera con la Bierfest, giunta alla sua 28ª edizione. Tra arrosticini abruzzesi, sabbia dorata e tecnologie innovative per ordinare e servire, questa festa promette emozioni e sapori autentici. Dal 3 al 19 luglio, migliaia di appassionati invaderanno la Brianza per celebrare tradizione, gusto e divertimento. L’estate brianzola non sarà mai stata così coinvolgente!

Arrosticini abruzzesi doc per l’aperitivo sulla sabbia e totem multimediali per le ordinazioni in cucina e il servizio ai tavoli: giunta alla 28esima edizione, la Misinto Bierfest non smette di stupire con le sue innovazioni. È iniziato il conto alla rovescia per l’apertura di uno degli eventi più attesi dell’estate brianzola, che richiama migliaia di appassionati da tutta la Lombardia e oltre. Si comincia il 3 luglio e si proseguirà fino al 19 per un totale di 11 serate di festa, tradizione e novità. Venerdì sera in piazza a Misinto, l’anteprima della festa con l’inervento di organizzatori e autorità e il concerto live degli “Azione Mutande“ dopo l’apertura simbolica della prima botte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Misinto si trasforma in un angolo di Baviera. Aperta la prima botte della Bierfest di luglio

In questa notizia si parla di: misinto - bierfest - luglio - trasforma

Misinto si trasforma in un angolo di Baviera. Aperta la prima botte della Bierfest di luglio; Misinto Bierfest.

Misinto Bierfest torna dal 3 luglio: tutte le novità dalla birra in spiaggia alle casse smart

Riporta ilsaronno.it: La Misinto Bierfest, storica manifestazione brianzola giunta alla 28a edizione, torna dal 3 al 19 luglio per un totale di 11 serate di festa, ...