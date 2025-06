Mio padre andò dagli usurai a Belgrado per me | le rivelazioni choc di Djokovic Poi fissa l’obiettivo pre-ritiro

Nel podcast su YouTube @neuspjehprvaka, Novak Djokovic si apre senza filtri, rivelando dettagli sorprendenti del suo passato e dei sacrifici affrontati. Dalle oscure scelte fatte in giovane età alle ambizioni che lo spingono verso il ritiro, il campione serbo condivide momenti intensi e sconvolgenti. Un'intervista che svela il lato più umano di uno degli atleti più grandi di sempre, lasciandoci riflettere sul vero significato della determinazione e del sacrificio.

"Mio padre si rivolse a quei famosi usurai, criminali, che all'epoca erano gli unici disposti a prestarti dei soldi a fiducia". È un Novak Djokovic senza filtri e a cuore aperto quello visto nel podcast su Youtube @ neuspjehprvaka, con l'ex calciatore e ct Slaven Bilic. L'ex numero uno al mondo ha parlato di esordi, obiettivi futuri, ritiro e di eventi shock. "Per un'impresa così grande, come il viaggio negli Stati Uniti, per me e per lui, per noi due di Smirša, bisognava stanziare una somma che, all'epoca, per l'intero soggiorno, viaggio, permanenza e tutto il resto, ammontava a circa cinquemila dollari ".