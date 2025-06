Minorenne morto in mare a Cagliari il giallo sulle cause e le indagini su una festa in spiaggia

Una tragedia scuote Cagliari: il giallo sulla morte di Mariano Olla, il minorenne rinvenuto senza vita nelle acque del porto turistico di Su Siccu, desta grande inquietudine. Le indagini si concentrano sulle circostanze di quella sera, tra una festa in spiaggia e sospetti ancora da chiarire. La comunità si stringe nel dolore mentre gli inquirenti cercano di fare luce su questa drammatica vicenda, per rendere giustizia alla giovane vittima e accertare le cause di quella tragica perdita.

Proseguono le indagini su cosa abbia provocato la morte di Mariano Olla, il minorenne trovato senza vita nelle acque del porto turistico di Su Siccu. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it ¬© Notizie.virgilio.it - Minorenne morto in mare a Cagliari, il giallo sulle cause e le indagini su una festa in spiaggia

