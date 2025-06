Minore presente in una sala giochi scatta la sanzione

Durante un controllo a Ercolano, i Carabinieri hanno scoperto un minore presente in una sala giochi, scattando immediatamente una sanzione. Questa azione dimostra come le autorità siano sempre vigili nel garantire il rispetto delle norme e la sicurezza di tutti. La legge tutela i minori, e ogni infrazione viene prontamente perseguita, perché la tutela dei giovani è una priorità imprescindibile.

Tempo di lettura: 2 minuti La scorsa notte a Ercolano i Carabinieri della locale Tenenza, con il supporto della sezione radiomobile della Compagnia di Torre del Greco e dei militari della stazione di Portici, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio. Nel corso delle verifiche, è stata ispezionata un’ attività commerciale dedita alla raccolta di scommesse, all’interno della quale sono stati identificati 11 avventori, tra cui un minore di 14 anni. Al termine degli accertamenti, sono state contestate al legale rappresentante dell’attività le violazioni previste dalla normativa vigente in materia di giochi e scommesse. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Minore presente in una sala giochi, scatta la sanzione

In questa notizia si parla di: minore - presente - sala - giochi

SALA CONSILINA: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONI IN ONORE DI S.ANTONIO E SS. TRINITÀ 2025 Nei giorni 12 e 13 giugno 2025, a tutti gli ope Vai su Facebook

Minore presente in una sala giochi, scatta la sanzione; Minorenni e gioco illegale, multa da 8mila euro a una sala scommesse di Lonato; Brescia, sorpreso minore in sala scommesse: sanzioni per circa 8mila euro.

Bolzano: scoperto minore in sala giochi, sospesa licenza per 15 giorni - Il questore ha disposto quindici giorni di revoca della licenza ad una sala giochi e scommesse di Bolzano. Come scrive agimeg.it