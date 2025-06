Minnesota caccia all’uomo che ha ucciso deputata e marito

Una drammatica caccia all’uomo scuote il Minnesota: Vance Boelter, sospettato dell’omicidio della deputata Melissa Hortman e del marito, è nel mirino delle forze dell’ordine. Le autorità temono che l’attacco abbia motivazioni politiche, alimentando tensioni e preoccupazioni nello stato. La ricerca di Boelter resta intensa mentre la comunità si stringe intorno alle famiglie colpite, sperando in una rapida soluzione per fare giustizia e ristabilire la sicurezza.

(Adnkronos) – Una vasta caccia all’uomo è ancora in corso in Minnesota per rintracciare Vance Boelter, 57 anni, sospettato dell’assassinio della deputata democratica Melissa Hortman e del marito, e del tentato omicidio del senatore statale John Hoffman e della moglie. Le autorità ritengono che l’attacco sia di matrice politica. Secondo quanto dichiarato dal governatore Tim . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: minnesota - caccia - uomo - deputata

Si finge poliziotto e spara a due politici locali: è caccia all'uomo in Minnesota - Una vicenda sconvolgente scuote il Minnesota: un individuo si finge poliziotto e spara a due politici locali, colpendoli nelle proprie case a distanza di 13 km.

E' caccia all'uomo a Minneapolis dopo "sparatorie mirate", che hanno avuto come obiettivi due esponenti politici del partito democratico. L'assalitore, travestito a poliziotto, ha ucciso la deputata democratica del Minnesota Melissa Hortman e suo marito, poi ha Vai su Facebook

Minnesota, si finge poliziotto e spara: uccisa una deputata ferito un senatore. È caccia all'uomo Vai su X

Minnesota, caccia all'uomo che ha ucciso deputata e marito; Minnesota, caccia all’uomo che ha ucciso una deputata dem e il marito; Minnesota, si finge poliziotto e spara: uccisa una deputata ferito un senatore. C'è un sospettato.

Minnesota, caccia all'uomo che ha ucciso deputata e marito - Una vasta caccia all’uomo è ancora in corso in Minnesota per rintracciare Vance Boelter, 57 anni, sospettato dell’assassinio della deputata democratica Melissa Hortman e del marito, e del tentato ... Scrive msn.com