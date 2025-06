Mille fiaccole per Gaza La sfilata in città per dire basta all’orrore

Un fiume di persone di ogni età che, al grido di ‘Palestina libera’, ha attraversato le strade di Sarzana, portando avanti un messaggio di pace e solidarietà. La fiaccolata “Mille Fiaccole per Gaza” si è trasformata in un potente atto di resistenza contro l’orrore, ricordando il coraggio di Ali Rashid e chiedendo giustizia per un popolo sofferente. Una mobilitazione che ribadisce come l’umanità non possa restare indifferente di fronte alle ingiustizie.

Sarzana, 15 giugno 2025 – Erano un migliaio i partecipanti la ’Fiaccolata per Gaza’ e in memoria di Ali Rashid, giornalista e attivista palestinese, primo segretario della delegazione palestinese in Italia che si è improvvisamente spento qualche settimana fa a Orvieto dopo aver promosso le tante iniziative a favore del suo popolo, tra queste anche quella organizzata a Spezia. Un fiume di persone di ogni età che, al grido di ’Palestina libera’, venerdì sera si è ritrovata in piazza Luni per percorrere le vie del centro. Gridate a gran voce le richieste: porre fine al genocidio del popolo palestinese nella striscia di Gaza, interrompere l’invio di armi e gli accordi di cooperazione militare con Israele, riportare la gestione degli aiuti umanitari nelle mani delle agenzie Onu. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mille fiaccole per Gaza. La sfilata in città per dire basta all’orrore

