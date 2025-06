Milik Juve il Mondiale per Club può cambiare il futuro del centravanti polacco? Cosa può succedere dopo il torneo negli USA

Il Mondiale per Club negli Stati Uniti si avvicina, e con esso l'opportunità epocale per Arkadiusz Milik di riscrivere il proprio destino alla Juventus. Dopo una stagione di sfide e incertezze, il centravanti polacco potrebbe finalmente mostrare il suo vero valore in questa vetrina internazionale. Ma cosa potrebbe cambiare nel futuro di Milik e della Juventus? Scopriamolo insieme, analizzando le possibilità e le incognite di questa importante competizione.

Milik Juve, il Mondiale per Club può cambiare il futuro del centravanti polacco? Cosa può succedere dopo il torneo negli Stati Uniti: le ultimissime. Tra pochi giorni la Juve farà il proprio esordio nel Mondiale per Club nel match contro l'Al Ain. Una competizione a cui sorprendentemente potrà prendere parte anche Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco è stato convocato da Igor Tudor dopo una stagione in cui di fatto non è mai sceso in campo ma, come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, non si tratta di un inversione di marcia rispetto a quanto successo negli ultimi mesi: l'idea del club è sempre quella di cederlo sul mercato.

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

