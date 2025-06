Milarepa | la prima del film al cinema Rouge et Noir

Al via una serata unica dedicata alla spiritualità e alla crescita personale, tra immagini evocative e un'interpretazione innovativa di un grande maestro tibetano. Non perdere l'opportunità di immergerti nella storia di Milarepa, rivisitata attraverso un nuovo sguardo femminile, e lasciarti ispirare dal suo cammino di rinascita. Ti aspettiamo il 19 giugno alle 20.30 al cinema Rouge et Noir per vivere questa esperienza indimenticabile.

Ispirato al grande yogi tibetano, il film "Milarepa" ripercorre la sua vicenda con uno sguardo nuovo e un personaggio femminile. Un'occasione per riflettere sulla trasformazione interiore e il potere del cambiamento. La proiezione avrà luogo il 19 giugno alle 20.30 al cinema Rouge et Noir.

Murray Abraham nel film italiano “Milarepa”: «La redenzione è sempre possibile» - Murray Abraham, celebre per il suo ruolo in Amadeus e recentemente premiato ai Golden Globe, torna sul grande schermo in "Milarepa – La redenzione è sempre possibile".

Vi aspetto il 20 giugno al Rouge Noir di Palermo per l'anteprima del nuovo film di Luis Nero, MILAREPA, alla fine della proiezione vi insegnerò una meditazione che proprio il grande Yogin Milarepa praticava come preliminari alle sue pratiche ascetiche.

