Milano si accende con la street dance | grande successo per Red Bull Dance Your Style

Milano si è trasformata in un palcoscenico di pura energia con Red Bull Dance Your Style, la manifestazione che ha fatto vivere la street dance come mai prima d’ora. Sabato 14 giugno, Piazza Città di Lombardia si è animata tra workshop, battaglie e un pubblico entusiasta, culminando nell’elezione del campione italiano, pronto a portare il suo talento alla World Final di Los Angeles. Un evento che ha celebrato la creatività urbana in tutto il suo splendore.

Sabato 14 giugno, Piazza Città di Lombardia ha accolto una vera e propria celebrazione della street dance: tra workshop, battaglie e un’atmosfera carica di energia, il pubblico ha eletto il campione italiano destinato a rappresentare l’Italia alla World Final di Los Angeles. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano si accende con la street dance: grande successo per Red Bull Dance Your Style

In questa notizia si parla di: dance - street - milano - accende

Cina: Xinjiang, ballerina Guzanur fonde street dance e ritmo etnico - Guzanur Turdahon, ballerina dello Xinjiang, intreccia street dance e ritmo etnico, creando uno stile audace che unisce tradizione uigura e moderna hip-hop.

I migliori **Food Truck** d’Italia arrivano a MONZA! **Dal 23 al 25 maggio** il **Parco Boschetti Reali** si accende con il **Rolling Truck Street Food Festival**: gusto irresistibile, musica e atmosfera unica! Non mancare! https://fb.me/e/5178jNdtd Vai su Facebook

Milano si accende con la street dance: grande successo per Red Bull Dance Your Style; Tre cose da fare a Milano 14 e 15 giugno; A Bite of Summer: il 30 maggio Rumore accende la piazza di Portrait Milano.

Milano si accende con la street dance: grande successo per Red Bull Dance Your Style - Sabato 14 giugno, Piazza Città di Lombardia ha accolto una vera e propria celebrazione della street dance: tra workshop, battaglie e un’atmosfera carica di energia, il pubblico ha eletto il campione i ... Segnala msn.com