Milano incidente tra monopattino e autobus | gravissimo un ragazzino di 16 anni

Un incidente devastante a Milano scuote la città: un ragazzino di 16 anni è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra un monopattino e un autobus, che si è verificato nella notte tra sabato e domenica in via Litta Modignani. La dinamica ancora da chiarire e le condizioni del giovane preoccupano l’intera comunità. Un episodio che richiama l’attenzione sulla sicurezza nelle strade urbane e sulle misure preventive necessarie per proteggere i più giovani.

Milano, 15 giugno 2025 – Gravissimo incidente tra un monopattino e un autobus, dopo l’una della notte tra sabato e domenica, a Milano: un 16enne è stato portato in codice rosso con un importante trauma cranico all'ospedale Niguarda. Lo schianto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, bus e monopattino erano in via Litta Modignani e stavano andando nella stessa direzione quando il 16enne avrebbe cercato di superare il mezzo dell’Atm. A quel punto, all 'incrocio con via Comasina, monopattino e bus si sarebbero scontrati lateralmente e il 16enne sarebbe finito a terra. I rilievi. La dinamica del sinistro è comunque al vaglio della polizia locale che ha effettuato i rilievi per ricostruire le fasi dello schianto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, incidente tra monopattino e autobus: gravissimo un ragazzino di 16 anni

