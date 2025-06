milano chiude il museo del fumetto

Milano piange la chiusura del Museo del Fumetto, un luogo iconico che ha riunito artisti, appassionati e famiglie in una celebrazione unica di creatività e cultura pop. Wow-Spazio Fumetto dice addio, segnando la fine di un’epoca dopo anni di difficoltà finanziarie e ritardi nei pagamenti. La città perde un punto di riferimento, mentre il mondo dei fumetti aspetta con ansia nuove opportunità. Resta il ricordo di un patrimonio culturale che ha fatto sognare generazioni.

Una festa con tanto di artisti, appassionati, gente comune: Wow- Spazio Fumetto dice addio a Milano. A causa di una lunga vicenda fatta di affitti non pagati e di debiti restituiti troppo tardi, il Comune non ha rinnovato la concessione di quest'area, scaduta il 1° aprile, e non ha ancora pubblicato il nuovo bando per la riassegnazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it