Milan Theo verso la cessione | finanzia il colpo dal Brasile

Milan, Theo Hernandez potrebbe essere la chiave di una svolta in questo mercato estivo. Il difensore francese, infatti, è al centro di voci di cessione che potrebbero finanziare un importante colpo dal Brasile. La trattativa si fa intricata e il futuro del giocatore si intreccia con le strategie dei rossoneri, mettendo a dura prova la serenità di mister Allegri. Vediamo come evolverà questa intricata vicenda.

Il Milan si sta guardando attorno con interesse ed è centrale la questione che gravita attorno a Theo Hernandez. Il francese è in rottura e la sua cessione può servire ai rossoneri a finanziare il colpo dal Brasile. Andiamo a vedere le ultime notizie. E’ un mercato sicuramente ancora una volta in salita per i rossoneri. Le questioni da risolvere sono tante e sicuramente trasmettono poca serenità a mister Massimiliano Allegri. Vedono il loro futuro fortemente incerto praticamente tutti quei profili che lui avrebbe voluto indicare come centrali nel suo progetto. Da Mike Maignan fino ad arrivare a Rafa Leao, senza ovviamente dimenticare la cessione di Reijnders al Manchester City oppure il caso Theo Hernandez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it