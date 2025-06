Milan Tare spera ancora nell'Al-Hilal per Theo Hernandez | il punto sul possibile sostituto

Il futuro di Theo Hernandez al Milan resta incerto, alimentando speranze e ipotesi tra tifosi e addetti ai lavori. Con il suo addio ormai possibile, occhi puntati sull’eventuale sostituto: chi prenderà il suo posto nel cuore della difesa rossonera? Il mercato è aperto e le acque sono agitate, ma una cosa è certa: il nuovo capitolo del Milan sta per essere scritto, e la scelta del nome sarà fondamentale per il prossimo triennio.

Theo Hernandez e un futuro tutto da scrivere. Il terzino francese non rientra nel nuovo corso rossonero di Massimiliano Allegri e Igli Tare,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: tare - theo - hernandez - milan

Milan, Impallomeni: ‚ÄúTare tra le soluzioni migliori‚ÄĚ Su Theo e Allegri ‚Ķ - A Maracan√†, Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, analizza le soluzioni pi√Ļ efficaci di Tare e Allegri.

L'accordo che vedeva il #Milan cedere #TheoHernandez all'#AtleticoMadrid sembra saltato, ma Igli Tare vuole affondare lo stesso un colpo in attacco Vai su X

UN #MILAN TUTTO NUOVO Obiettivo Champions, sogno scudetto. Dopo le ufficialità di Allegri allenatore e Tare Ds, il Milan si concentra sui colpi di mercato. L'addio di Reijnders ha chiarito che nessuno è incedibile e altri big come Maignan, Theo Hernandez Vai su Facebook

Milan, Tare spera ancora nell'Al-Hilal per Theo Hernandez: il punto sul possibile sostituto; Il Milan pronto a inserirsi per Nunez: è sfida al Napoli. Tare insiste per Xhaka, c'è la carta Thiaw; Milan-Theo Hernandez, è rottura: rifiuta Al-Hilal e fa infuriare Tare.

Milan, De Cuyper prima scelta: è l'erede di Theo Hernandez - Il Milan guarda in casa Bruges per rinforzare la rosa da mettere a disposizione a Massimiliano Allegri. msn.com scrive