Milan Tare spera ancora nell’Al-Hilal per Theo Hernandez | il punto sul possibile sostituto | Primapagina

Il futuro di Theo Hernandez al Milan rimane incerto, con il dirigente Igli Tare ancora speranzoso nell’interessamento dell’Al-Hilal. La situazione apre uno scenario di grandi novità e possibili sostituti, che potrebbe cambiare radicalmente la rosa rossonera. In attesa di sviluppi, il club milanese si prepara a valutare le migliori opzioni per mantenere alta la competitività. La vera domanda è: chi potrebbe essere il suo erede ideale?

2025-06-15 12:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Milan, Tare spera ancora nell’Al-Hilal per Theo Hernandez: il punto sul possibile sostituto Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Milan, Tare spera ancora nell’Al-Hilal per Theo Hernandez: il punto sul possibile sostituto. Theo Hernandez e un futuro tutto da scrivere. Il terzino francese non rientra nel nuovo corso rossonero di Massimiliano Allegri e Igli Tare, una decisione presa da qualche settimana e ormai definitiva. Trenta milioni è il prezzo che il Milan ha stanziato per il cartellino di uno dei migliori terzini sinistri al mondo nonostante nell’ultima stagione appena conclusa sia stato spesso un fattore in negativo per la squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Milan, Tare spera ancora nell’Al-Hilal per Theo Hernandez: il punto sul possibile sostituto | Primapagina

In questa notizia si parla di: milan - tare - spera - hilal

Federico Giunti: “Igli Tare ok per il Milan. Su Inter-Psg dico che…” - Scopri le parole di Federico Giunti, ex centrocampista del Milan, che si apre su passato, attualità e future prospettive, tra ricordi al Milan e commenti su Nazionale, Inter e PSG.

l’Atletico Madrid ha offerto 15 milioni di euro per Theo Hernandez.Questa cifra, per il Milan, è ancora bassa. Nel frattempo, l’Al-Hilal farà un ultimo tentativo per il terzino francese che non sembra intenzionato ad accettare l’offerta araba.Theo Hernandez non è l Vai su Facebook

Milan, Tare spera ancora nell'Al-Hilal per Theo Hernandez: il punto sul possibile sostituto; Il Milan studia il colpo Darwin Nunez, che piace anche al Napoli e in Arabia Saudita; Milan, manca il via libera di Theo per la cessione all'Al-Hilal. Sondaggio Atletico Madrid.

Milan, Tare spera ancora nell'Al-Hilal per Theo Hernandez: il punto sul possibile sostituto - Il terzino francese non rientra nel nuovo corso rossonero di Massimiliano Allegri e Igli ... Come scrive msn.com