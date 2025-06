Milan Pulisic | La mia assenza con gli USA? Vi spiego Verso fine stagione…

Christian Pulisic, stella del Milan, ha recentemente condiviso con CBS Sports Golazo America i motivi della sua assenza con la Nazionale statunitense. Un momento difficile che coinvolge emozioni, strategie e obiettivi futuri, tutto alla vigilia di un finale di stagione ricco di sfide. Scopriamo insieme cosa ha rivelato il talento americano su questa fase cruciale della sua carriera e cosa ci aspetta oltre l'orizzonte.

Intervistato da CBS Sports Golazo America, Christian Pulisic, giocatore del Milan, ha parlato della sua assenza con la maglia degli USA. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pulisic: “La mia assenza con gli USA? Vi spiego. Verso fine stagione…”

Pochettino spiega l’assenza di Pulisic dalla USMNT: ‘Sono l’allenatore, non un manichino’.

