Milan Pochettino punge Pulisic | L’allenatore sono io I giocatori non devono dettare nulla

Mauricio Pochettino, l’allenatore degli USA, non ha nascosto il suo pensiero su Christian Pulisic del Milan, pungendolo con parole chiare e dirette. “L’allenatore sono io, i giocatori devono seguire le mie direttive,” ha affermato, sottolineando l’importanza del rispetto delle gerarchie in campo. Una dichiarazione che mette in evidenza il suo carattere deciso e la volontà di mantenere il controllo nel team. È bello vedere un tecnico così deciso a guidare con fermezza e passione.

Mauricio Pochettino, Commissario Tecnico degli USA, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Christian Pulisic del Milan, pungolandolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pochettino punge Pulisic: “L’allenatore sono io. I giocatori non devono dettare nulla”

