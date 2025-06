Milan l’obiettivo è Ricci | i rossoneri non mollano il centrocampista granata

Il Milan si prepara a un’estate di grandi mosse, e il nome che scalda i cuori dei tifosi è quello di Samuele Ricci, talento del Torino. La strategia rossonera è chiara: portare a casa un centrocampista di classe per rinforzare la mediana e puntare al successo. La trattativa è calda e le prossime settimane saranno decisive: il sogno di vedere Ricci con la maglia del Milan è ancora vivo e vibrante.

