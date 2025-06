Milan l’Atletico Madrid abbandona la pista Theo | virata sul top player della Premier

L'Atletico Madrid, noto per la sua strategia aggressiva sul mercato, ha lasciato perdere Theo Hernandez, calciatore del Milan, e ora punta con decisione verso un top player della Premier League. La squadra di Simeone vuole rafforzare la fascia sinistra e non si ferma davanti a nulla. È un gioco di strategie e obiettivi ambiziosi che potrebbero rivoluzionare il prossimo mercato estivo. La vera domanda è: chi sarà il fortunato che indosserà la maglia dei Colchoneros?

L'Atletico Madrid lascia definitivamente la pista che porta a Theo Hernandez: i Colchoneros mettono gli occhi sul top player della Premier.  Che l' Atletico Madrid del Cholo Simeone sia alla costante ricerca di un nuovo terzino sinistro di prima fascia non è affatto un mistero. Negli ultimi giorni, i Colchoneros hanno fatto più di un tentativo per cercare di riportare nella capitale spagnola Theo Hernandez, in uscita dal Milan e con un contratto in scadenza nel 2026. La trattativa, però, ha preso una piega negativa, tant'è che l'Atletico ha accantonato la pista che porta al francese per buttare gli occhi sulla Premier League.

ADL chiede 30 milioni per Olivera: sul terzino c’è l’Atletico Madrid - Con l’avvicinarsi del calciomercato estivo, l’ADL del Napoli ha messo sul piatto 30 milioni per Olivera, conteso dall’Atletico Madrid.

L'Atletico Madrid si è tirati fuori dalla corsa per Theo Hernandez, non intende spingersi oltre i € 17 milioni mentre il Milan continua a chiedere € 25 milioni [@MatteMoretto] Vai su X

PUGNO DURO MILAN: THEO FUORI DAI PIANI Clamoroso quanto detto da 'La Gazzetta dello Sport', secondo cui il nulla di fatto con l'Atletico Madrid avrebbe fatto imbestialire i rossoneri Theo ai margini e caccia ai sostituti: piace anche Cambiaso, ritenut Vai su Facebook

Milan, Theo Hernandez non andrà all'Atletico Madrid anche per i tifosi - Nella serata di venerdì, nonostante il tentativo concreto dei colchoneros, è arriva. Scrive calciomercato.com