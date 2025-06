Milan Futuro retrocesso in Serie D | il progetto giovani continua con Oddo

Il Milan Futuro deve affrontare una nuova sfida nel mondo del calcio, dopo la retrocessione in Serie D e con il progetto giovani ancora vivo grazie a Oddo. Mentre la sponda nerazzurra si apre alla Serie C, i rossoneri si preparano a riscrivere il proprio futuro tra le difficoltà , dimostrando che anche nelle avversità nasce una nuova opportunità di crescita e rinascita. La passione non si spegne mai: il cammino continua.

Se sulla sponda nerazzurra di Milano si sono aperte le porte per la Serie C, su quella rossonera la situazione è meno felice. Da settembre (salvo scossoni non previsti) il Milan Futuro sarà costretto a giocare in Serie D, dopo la retrocessione sul campo del mese scorso. La Covisoc ha infatti dato il via libera a 56 squadre che si sono iscritte al prossimo campionato di C e per l’Under 23 rossonera si sono dissolte le residue speranze di ripescaggio. Il dilettantismo è diventato dunque realtà , ma per il club di Via Aldo Rossi - come confermato anche nelle ore appena successive alla retrocessione - il progetto continuerà . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan Futuro retrocesso in Serie D: il progetto giovani continua con Oddo

