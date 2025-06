Milan Braida | Allegri e Tare danno garanzie e identità Ho visto Max e …

A Milan Braida, ex dirigente rossonero, ha rilasciato un’affascinante intervista in cui analizza il rinascimento del nuovo Milan sotto la guida di Allegri e Tare. Una prospettiva esperta che mette in luce garanzie e identità ritrovate, aprendo scenari interessanti per il futuro dei rossoneri. Scopriamo insieme come queste figure si stanno facendo protagoniste di una rinascita entusiasmante.

Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha rilasciato una lunga intervista sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri ed Igli Tare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Braida: “Allegri e Tare danno garanzie e identità. Ho visto Max e …”

