Milan Allegri non vuole aspettare | un instant team per tornare subito in alto

Il Milan di Allegri non ha il tempo di aspettare e punta a diventare un instant team, pronto a riconquistare subito la vetta. Secondo Tuttosport, il club sta lavorando intensamente sul mercato per accelerare il processo e tornare competitivo immediatamente, senza perdere tempo prezioso. La sfida è chiara: costruire una squadra solida e vincente in tempi rapidi, dimostrando che il Milan è di nuovo pronto a riscrivere la sua storia.

L'edizione odierna di Tuttosport ha analizzato il mercato del Milan guidato da Massimiliano Allegri: un instant team per vincere subito.

