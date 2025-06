Milan | addio Walker il sostituto dalla Premier

Il Milan si prepara a salutare Walker, il suo futuro potrebbe essere lontano dai rossoneri. La dirigenza milanese sta lavorando intensamente per rafforzare la rosa di Allegri, valutando diversi profili di alto livello. Tra le ipotesi più accreditate spicca un colpo dall’Inghilterra, che potrebbe rivelarsi l’erede perfetto del terzino britannico. Il mercato è ancora aperto e le sorprese sono dietro l’angolo: qual è la prossima mossa dei rossoneri?

I rossoneri sono al lavoro per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. E l’erede del terzino potrebbe arrivare direttamente dall’Inghilterra Sono giorni di riflessioni in casa Milan. Tare e Allegri stanno valutando diversi profili in grado di poter alzare ancora di piĂą il livello della rosa e nelle ultime ore è uscita la possibilitĂ di una nuova operazione di calciomercato visto che Walker è destinato a non continuare con il club rossonero. C’è un profilo che potrebbe convincere il tecnico toscano per la sua esperienza e la sua lunga carriera in Premier. (Ansa) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it