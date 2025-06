Milan addio Theo e colpo in Premier | bastano 15 milioni

Il Milan si prepara a una rivoluzione sulla fascia sinistra, con Theo Hernandez pronto a partire e il club che punta a incassare almeno 15 milioni di euro. Tare si prepara a fare un colpo in Premier League, mentre i rossoneri cercano di liberarsi di alcuni ingaggi per rafforzare la rosa. La partenza di Theo potrebbe aprire nuove opportunitĂ : ecco come il mercato rossonero si sta trasformando in una vera e propria sfida tra passato e futuro.

Il Milan si prepara a rivoluzionare la propria fascia mancina. Theo Hernandez andrĂ via: Tare pronto a pescare in Premier League. Salutato Tijjani Reijnders, il Milan in questi giorni continuerĂ a lavorare sulle uscite allo scopo di incamerare ulteriori risorse fresche da reinvestire. Il prossimo a salutare la compagnia, salvo sorprese, sarĂ Theo Hernandez il cui ciclo in rossonero appare irrimediabilmente concluso. La deludente stagione vissuta dal 27enne francese e le tante problematiche emerse in fase di rinnovo del contratto hanno infatti spinto il club a mettere in cantiere il divorzio e, al tempo stesso, avviare il casting volto a regalare a Massimiliano Allegri un adeguato sostituto. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Milan, addio Theo e colpo in Premier: bastano 15 milioni

In questa notizia si parla di: milan - theo - premier - addio

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Dopo #Reijnders, passato al Manchester City, bisogna valutare le situazioni #TheoHernandez, #Maignan e #Tomori. Proprio a livello difensivo, il Milan è alla ricerca di due nuovi centrali. Occhio alla Premier League dove sono due i profili che sembrano intere Vai su Facebook

Milan, Allegri blocca l'addio di Maignan, vuole Osimhen e tenta Rabiot: si può coi soldi di Theo e Leao; Nuova era Milan: Theo Hernandez alla porta, ma l'Arabia non attrae. Maignan in Premier, l'alternativa dalla Serie A | CM.IT; Theo Hernandez e Maignan, derby d'addio. Vlahovic, la Juve fissa il prezzo: si muove la Premier League.

Milan, addio Theo: “tradisce” i rossoneri, coinvolta l’Inter - L'addio di Theo Hernandez al Milan non è più un'ipotesi assurda, e ancora meno lo è il possibile coinvolgimento interista. Riporta calcioblog.it