Migranti Ocean Viking verso Carrara | 70 a bordo

Un nuovo dramma nel cuore del Mediterraneo: la Ocean Viking, nave di Sos Mediterranée con 70 migranti, si avvicina a Marina di Carrara, prevista per il 16 giugno alle 9. Un arrivo che riaccende il dibattito sulla gestione dei flussi e sulle sfide umanitarie. La città si prepara ad affrontare questa emergenza con attenzione e solidarietà, ma anche con interrogativi sul futuro di chi cerca rifugio.

Nuovo sbarco a Marina di Carrara. La nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranée, con 70 migranti a bordo, è attesa al porto lunedì 16 giugno Lo sbarco, riferisce il Comune, è previsto per le 9 alla banchina Taliercio.L'imbarcazione sta facendo rotta verso lo scalo apuano con a bordo 70 persone soccorse nel Mediterraneo meridionale.

Migranti, l’arrivo della Solidaire a Genova con 263 persone a bordo | Foto e video - La nave "Ocean Viking" della Ong Solidaire è approdata a Genova con 263 migranti a bordo. Arrivata a Ponte Colombo poco prima delle 10.

