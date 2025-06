Migranti evacuazione d'emergenza da nave Ong Sea Eye diretta a Pozzallo | tre donne portate a Lampedusa

Evacuazione medica per tre donne migranti a bordo della nave Sea Eye 5, che attraccherà a Pozzallo: tre donne ferite, salvate nel Canale di Sicilia, sono state portate nella notte a Lampedusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

