Michele Giannotti Il Sampei della Valle chiamato in nazionale

Michele Giannotti, il celebre sampei della valle chiamato in nazionale, torna alla ribalta con un risultato straordinario. Primo e terzo nelle qualificazioni del Campionato Italiano di Pesca con Esche Artificiali da Riva, ha conquistato un posto senza precedenti, diventando l’unico rappresentante della Provincia di Lucca nel prestigioso Club Azzurro di Pesca. La sua passione e dedizione continuano a portarlo ai vertici, confermando il suo status di vero campione.

Torna a fare parlare di sé, e sempre in termini particolarmente lusinghieri, il pescatore per eccellenza della Garfagnana, Michele Giannotti, che è appena entrato a fare parte, sua prima volta e unico nella Provincia di Lucca, del prestigioso Club Azzurro di Pesca. Si tratta di un risultato ottenuto grazie alle qualificazioni nel Campionato Italiano Individuale Esche Artificiali da Riva, dove ha ottenuto il primo e terzio posto in due gare, che si sono svolte nel fiume Esino in provincia di Ancona, e lo hanno catapultato nella rosa dei 24 italiani candidati a disputare i prossimi Campionati Mondiali di Pesca con esche artificiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Michele Giannotti. Il Sampei della Valle chiamato in nazionale

