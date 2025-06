Michelangelo e la Cappella Sistina | un capolavoro da 465 mila euro

Michelangelo e la Cappella Sistina: un capolavoro da 465 mila euro, frutto di una straordinaria impresa artistica e finanziaria. Con una dedizione senza pari, Michelangelo trascorse quattro anni dipingendo quella che oggi è uno dei simboli più celebri del Rinascimento. Tra contratti, vernici e sogni, il suo lavoro rimane un esempio di genialità e passione. Un’opera che, ancora oggi, incanta il mondo intero e testimonia il potere dell’arte di trasformare il divino nel terreno.

«Sì. mi serve anche la vernice, quindi mi devi dare altri 25 scudi, che a Milano sono 175 lire, e Cesare dice che sono circa 3.875 euro!» Così, si racconta ironicamente, Michelangelo Buonarroti da Caprese concluse l'accordo con Giuliano della Rovere, meglio noto come Papa Giulio II, per affrescare la volta della Cappella Sistina. Un'impresa titanica che lo tenne impegnato per quattro anni, dal 1508 al 1512, e che portò a termine completamente da solo. Noi aretini conosciamo bene il luogo natale di questo genio, i piatti a base di funghi tipici della zona, e — almeno io lo so — che suo padre, afflitto da ludopatia, dilapidò un patrimonio a Firenze, trovandosi poi a fare il gabelliere (esattore delle tasse) nei dintorni.

