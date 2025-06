Micaela Ramazzotti e la prima uscita mondana col fidanzato dopo la rissa con l’ex marito

Dopo il tumulto con l'ex marito, Micaela Ramazzotti torna a brillare sul palcoscenico della vita pubblica, questa volta radiosa e innamorata accanto al suo nuovo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto. La sua prima uscita mondana dopo i recenti eventi ha catturato l'attenzione di tutti: un segnale di rinascita e felicitĂ che merita di essere raccontato nei dettagli. Scopriamo insieme come la sua storia sta scrivendo un nuovo capitolo di speranza e rinascita!

Recentemente Micaela Ramazzotti è apparsa in pubblico con il fidanzato, il personal trainer Claudio Pallitto. Dopo un periodo turbolento legato alla separazione dall'ex marito Paolo Virzì, con questa uscita mondana pare che l'attrice abbia voltato pagina, aprendo un nuovo capitolo nella sua vita all'insegna della serenità.

