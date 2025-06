Miasmi fastidiosi dalla Far Pro | Decisivo il giudizio dei residenti

I miasmi provenienti dalla Far Pro continuano a disturbare la tranquillità di San Cesario, dividendo i residenti tra chi chiede giustizia e chi spera in una soluzione definitiva. Recenti motivazioni della condanna in primo grado alimentano il dibattito, con un possibile appello alle porte. La vicenda, lunga e complessa, evidenzia l’importanza del giudizio dei cittadini nel tutelare la qualità della vita del paese. La questione è destinata a proseguire, lasciando ancora molte incognite.

Sono state pubblicate nei giorni scorsi le motivazioni della condanna nel primo grado di giudizio (molto probabile che ci sarà appello) nei confronti dell’azienda Far Pro, al centro di un’annosa vicenda sulle emissioni odorigene. Diversi cittadini di San Cesario, che non ne potevano più degli odori che invadevano il paese specialmente durante i mesi estivi, si sono infatti costituiti in giudizio e, dopo una vicenda giudiziaria durata circa sei anni, l’amministratrice è stata condannata a 20 giorni di arresto e al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la stessa amministratrice e l’azienda, in solido tra loro, sono stati condannati al risarcimento danni nei confronti delle parti civili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Miasmi fastidiosi dalla Far Pro: "Decisivo il giudizio dei residenti"

