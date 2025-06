Metromare rami sulla linea | quattro ore di disagi per i viaggiatori

Una mattinata di caos per i viaggiatori della Metromare, costretti a fronteggiare quattro ore di disagi. A causa di un ramo caduto sulla linea elettrica, il servizio tra Colombo e Acilia è sospeso, creando non poche difficoltà agli utenti. Mentre Astral spa lavora per ripristinare la normalità , l’attesa si fa lunga: scopriamo insieme gli sviluppi di questa emergenza che ha interrotto il traffico in uno dei tratti più trafficati.

Mattinata di passione per per gli Utenti della Metromare. Come informato da Cotral, a causa della caduta di un ramo sulla linea di alimentazione elettrica, il servizio è sospeso tra le stazioni di Colombo ed Acilia. "Il gestore dell’infrastruttura, Astral spa, - è stato spiegato - sta lavorando. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Metromare, rami sulla linea: quattro ore di disagi per i viaggiatori

In questa notizia si parla di: metromare - linea - rami - quattro

Metromare, rami sulla linea: circolazione sospesa tra Colombo e Acilia - Una mattinata di caos per gli utenti della Metromare, che si trovano a fare i conti con un imprevisto di lunga durata.

Metromare, rami sui binari: rallentato il servizio - , la circolazione dei treni sulla linea Metromare è al momento rallentata”. Si legge su rainews.it