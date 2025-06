Metromare rami sulla linea | circolazione sospesa tra Colombo e Acilia

Una mattinata di caos per gli utenti della Metromare, che si trovano a fare i conti con un imprevisto di lunga durata. A causa di un ramo caduto sulla linea di alimentazione elettrica tra Colombo e Acilia, la circolazione è sospesa, creando disagi e attese interminabili. Mentre Astral spa lavora per ripristinare il servizio, resta alta l’attenzione sui tempi di riapertura e sulle possibili alternative di trasporto.

Mattinata di passione per per gli Utenti della Metromare. Come informato da Cotral, a causa della caduta di un ramo sulla linea di alimentazione elettrica, il servizio è sospeso tra le stazioni di Colombo ed Acilia. "Il gestore dell’infrastruttura, Astral spa, - è stato spiegato - sta lavorando. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Metromare, rami sulla linea: circolazione sospesa tra Colombo e Acilia

