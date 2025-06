Metro B e B1 interrotte per cinque ore attivato pulsante di emergenza Rabbia tra i viaggiatori

Roma ha vissuto una giornata di autentica sfida sui mezzi pubblici. Il caldo estivo si è unito a disservizi improvvisi, causando disagi e tensioni tra i pendolari. Sabato 14 giugno, le linee B e B1 della metro sono state interrotte per cinque ore a causa di un guasto, alimentato dall’attivazione del pulsante di emergenza, che ha scatenato rabbia tra i viaggiatori. La situazione ha evidenziato ancora una volta la necessità di migliorare l’efficienza del sistema...

Non bastava il caldo a Roma. Sabato 14 giugno è stata una giornata di passione per chi doveva viaggiare in metro. Infatti, intorno alle 13, sulle linee B e B1 si sono verificati prima dei rallentamenti e poi l'interruzione nelle tratte fra Monti Tiburtini e San Paolo e fra Monti Tiburtini e Ionio. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Metro B e B1 interrotte per cinque ore, attivato pulsante di emergenza. Rabbia tra i viaggiatori

