Meteo stop all’estate | torna il fresco ma bisogna fare attenzione Ecco a cosa

Metéo, allontanate le illusioni di un’estate eterna: tornano il fresco e i primi segnali di instabilità. Dopo settimane di caldo opprimente, l’atmosfera si prepara a cambiare volto, dando spazio a fenomeni improvvisi e a temperature più gradevoli. Ma attenzione: questa novità potrebbe portare anche qualche disagio. Prepariamoci a questo nuovo scenario, che promette di sconvolgere gli equilibri e lasciare il segno sulla nostra stagione.

Sembrava l’inizio di una lunga stagione rovente, ma l’estate è pronta a ricevere il suo primo vero scossone. Dopo giorni di caldo opprimente, una nuova dinamica atmosferica si prepara a ribaltare lo scenario su gran parte del Paese. Il colpo di scena arriva con l’incontro di due potenze opposte: da un lato una bolla subtropicale satura di energia, dall’altro una goccia fredda pronta a innescare l’instabilità. Un mix esplosivo che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio teatro di fenomeni estremi. I modelli previsionali sono chiari: un nucleo depressionario in arrivo dall’Atlantico si sta isolando a 500 hPa, un segnale che non lascia spazio a dubbi. 🔗 Leggi su Tvzap.it