Meteo | Previsioni per lunedì 16 giguno

Preparatevi a un lunedì in cui il sole cederà il passo a nuvole in aumento, accompagnate da deboli piogge che si intensificheranno in serata a Modena. Con temperature che sfiorano i 33°C e uno zero termico in calo, sarà una giornata da tenere sotto controllo. Restate aggiornati per non lasciarvi sorprendere dalle variazioni meteo e affrontare la settimana con la giusta preparazione.

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per lunedì 16 giguno

